Если суд разрешит: порнозвезда докажет связь с Трампом

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная поклонникам фильмов для взрослых как Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа. В иске, направленном в суд Лос-Анджелеса, указывается, что Дональд Трамп не подписывал договор о неразглашении информации об интимной связи со Сторми Дэниэлс.

И хотя сама актриса ее адвокат и адвокат президента подписали контракт, Дэниэлс требует признать его недействительным из-за отсутствия на документе подписи нынешнего президента США.

Это новый виток скандала, разразившегося в США 10 января, когда издание The Wall Street Journal сообщило, что в 2016 году, во время избирательной кампании, Стефани Клиффорд получила от адвоката президента Майкла Коэна $130 тыс. за то, что не будет рассказывать об интимной связи с президентом, имевшей место в 2006 году.

Тогда Майкл Коэн распространил от имени Сторми Дэниэлс заявление, в котором он отрицала, что вступала с Трампом в интимные отношения: «Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа, — это абсолютная ложь, — говорилось в заявлении, подписанном Сторми Дэниэлс. — Если бы я действительно была в отношениях с Дональдом Трампом, поверьте,

вы бы читали об этом не в новостях, вы бы читали об этом в моей книге».

Также адвокат выступил с опровержением и от имени самого Трампа. Администрация Белого дома также опровергла эти «старые, вторично переработанные сведения, которые уже предавались огласке». Однако это не помогло загасить разгоравшийся огонь сексуального скандала, связанного с президентом, которого во время избирательной кампании не раз обвиняли в неподобающем поведении по отношению к женщинам.

Многочисленные опровержения не помогли Трампу и его адвокату замять эту историю. Через несколько дней после скандальной публикации в The Wall Street Journal издание бульварного толка InTouch опубликовало интервью, которое Сторми Дэниэлс дала своему доброму другу Рэнди Спирзу при поддержке бывшего мужа, Майкла Моза в 2011 году. Тогда она подробно рассказала о том, как познакомилась с Дональдом трампом на гольф-турнире на озере Тахо, как он пригласил ее в номер – и далее, со всеми подробностями встречи, которая закончилась сексуальным контактом.

Более того – она призналась, что связь продолжалась в течение некоторого времени.

Это еще больше осложнило положение Трампа: проблема в том, что в 2006 году он уже был женат на Меланье Трамп, и за несколько месяцев до поездки на озеро Тахо она родила их сына Бэррона. Уже после появления первой статьи о связи Трампа с порноактрисой первая леди США перестала появляться на публике в его обществе, и даже не стала сопровождать его в поездке в Давос на Всемирный экономический форум.

31 января 2018 года Стефани Клиффорд снова опровергла сообщения о том, что у нее была связь с Трампом – на этот раз она заявила о том, что ее не было, на телевизионном шоу Джимми Киммела. При этом она не стала подтверждать или опровергать то, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс. за молчание. При этом 14 февраля адвокат президента Майкл Коэн признал, что заплатил звезде порнофильмов, однако заявил, что выложил деньги из собственного кармана.

В тот же день адвокат Стефани Клиффорд заявил, что теперь она считает себя свободной от обязательств и готова рассказать свою историю. Однако прежде, по всей видимости, она решила получить эту возможность при помощи суда.

Стефани Клиффорд – не единственная звезда, зарабатывающая своим телом, о связи которой с президентом стало известно широкой общественности. В середине февраля, после того, как адвокат президента Майкл Коэн признался, что заплатил Сторми Дэниэлс, о связи с президентом рассказала Карен Макдугалл, звезда Playboy.

На страницах журнала The New Yorker появилась ее исповедь — письмо на восемь страниц, рассказывающее подробности взаимоотношений экс-любовников, в редакцию отправил друг модели Дон Кроуфорд. Позже девушка подтвердила, что рассказ подлинный.

Как выяснилось, с Карен Макдугалл Дональд Трамп познакомился в особняке Playboy все в том же 2006 году – после того, как женился на Меланье Трамп. Интимные отношения продолжались в течение некоторого времени: как утверждала сама Макдугалл, она встречалась с будущим президентом каждый раз, когда Трамп прилетал в Лос-Анджелес.

Она тайно сопровождала его на всех публичных мероприятиях, среди которых был, например, тот самый турнир по гольфу на озере Тахо, на котором Дональд Трамп познакомился со Сторми Дэниэлс.

Карен Макдугалл тоже заплатили за молчание – но не так прямолинейно, как Сторми Дэниэлс. В августе 2016 года Макдугал подписала соглашение с издательской компанией American Media, Inc, согласно которому ей было запрещено предоставлять любую информацию о ее романтических или физических отношениях, в которых она когда-либо состояла с «женатым мужчиной». Взамен компания выплатила модели $150 тыс.

В день выборов, как сообщает The New Yorker, Макдугал получила предложение от American Media, Inc. Модели пообещали помочь с карьерой, предложив сотрудничество с компанией по уходу за кожей, съемки в документальном фильме, а также публикацию ее авторских колонок. Однако, по словам Макдугал, за прошедшие 17 месяцев, из почти 100 обещанных колонок было опубликовано всего 9.