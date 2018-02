Феминизм и кроссовки: что покажут модные дома в Париже

Париж всегда ждут с замиранием сердца ради показов Chanel, Dior, Lanvin, Givenchy и других французских брендов..

Если вы собираетесь следить за показами онлайн, то стоит учитывать, что парижское время на два часа отстает от московского.

Пока Chanel предательски молчит во всех социальных сетях, остальные модные дома дали небольшие подсказки своим гостям и поклонникам.

Jacquemus

Бренд Jacquemus уже смело провел показ на день раньше официального начала Недели Моды. Его шоу «Le Souk», или «Базар», прошло в Petite Palais в Париже. Дизайнер Симон Порт Жакмю — любимец французов: его хвалят за очарование, уверенность в себе и готовность рисковать. В описании показа значилось, что

Жакмю вдохновило сказочное Марокко — страна, которую для всего фэшн-комьюнити популяризовал кутюрье Ив-Сен Лоран.

Там не было сложных деталей, свойственных высокой моде, были комбинезоны-кафтаны, крошечные футболки, надетые на голое тело, и драпировка. Перед показом дизайнер намекал на то, что в бренд будут внесены некоторые изменения, секрет раскрыли в конце — Jacquemus запускает мужскую линию одежды.

Celine

Gonzalo Fuentes/REUTERS Модель на показе британского дизайнера Фиби Фило коллеции весна-лето 2018, 1 октября 2017 года

4 марта состоится последний показ Фиби Файло как креативного директора Celine. Дизайнер привела дом к новым вершинам со стильной и простой в носке одеждой, став кумиром успешных карьеристок. После нее пост займет Эди Слиман — тот самый, который в свое время перевел на новую высоту Yves Saint-Laurent, а в апреле 2016 покинувший пост креативного директора марки. Он покажет свою первую коллекцию в октябре 2018-го.

Balenciaga

ZUMAPRESS/GlobalLookPress Посетительница Paris Fashion Week 2018, 2 октября 2017

Скандальный дизайнер марки, которая успешно продает кроссовки на толстой подошве за 100 тысяч рублей, Демна Гвасалиа в один день с Celine сделает новый прорыв в индустрии.

Balenciaga за один показ презентует женскую и мужскую коллекции, такого еще не бывало.

Сразу можно предположить, что показ будет насыщенным, но динамичным — в расписании значится, что он состоится в 11:30 и продлится до 12:30 по Парижу, на него соберутся все поклонники уличного стиля, готовые платить за сумки, которые выглядят как пакеты IKEA, и футболки с аббревиатурой DHL.

Dior

В своем аккаунте в инстаграме Dior опубликовал посты с моделями, которые держат баннеры «27 февраля 2018». Марка отличается необычными локациями: в прошлом году свою круизную коллекцию она показывала в каньоне Санта-Моники, а ready-to-wear — в «80 тысячах осколков стекла в музее Родена».

В качестве подарков модным блогерам были разосланы футболки из весенней коллекции прошлого сезона с лозунгом «Why have there been no great women artists?» («Почему не было великих женщин-художниц?»). Этот принт дизайнер позаимствовала из названия эссе американского историка искусств Линды Ночлин. Оно было опубликовано в 1971 году и до сих пор считается новаторским для истории феминистского искусства и теории искусств. Мария Грация Кьюри прославила Dior одеждой с политическими лозунгами: в Европе не найдется модной дивы без футболки «Мы все должны быть феминистами». Как следует из инстаграма марки, в этом сезоне

Мария Грация Кьюри черпала вдохновение из Парижа 60-х годов, когда дух нового феминизма уже охватил модную столицу.

Вторничное шоу тоже состоялось в музее Родена, зал для показа заклеили листовками «Women's Rights Are Human Rights» в стиле русского авангарда.

Givenchy

Kamil Zihnioglu/AP Модель на показе «Givenchy's Haute Couture» коллекции весна-лето 2018 в Париже, 23 января 2018 года

В марте 2017 года бренд сделал креативным директором Клэр Уайт Келлер. Она работала с Gucci, Raplh Lauren и Calvin Klein. После этого была креативным директором Pringle of Scotland и Chloe. До нее домом 12 лет занимался Рикардо Тиши, который сделал Givenchy обителью готического романтизма.

От Келлер, как от первой женщины на этом посту, ждали женственных силуэтов и дани корням, кто-то же должен создать новую Одри Хепберн.

После выпуска своей Pre-Fall коллекции Келлер дала комментарий корреспонденту американского Vogue: «Есть новые способы подачи старых идей». Для мужской коллекции дизайнер задумала расширение базового ассортимента, это можно объяснить не столько модной фантазией, но и коммерческой выгодой.

Lanvin

28 февраля презентует коллекцию недавно купленный китайской инвестиционной компанией бренд Lanvin. В историях в официальном аккаунте в инстаграме @lanvin сняли небольшие превью деталей коллекции во время примерки с моделями. Дизайнер марки Оливье Лапиду лично закреплял булавки на одежде горчичного и черного цветов. Остается гадать, окажется ли эта коллекция коммерчески успешной, что так необходимо бренду.

Возможно, Лапиду стоит наступить себе на горло и уже выпустить хотя бы пару моделей уродливых кроссовок — его коллегам это очень помогло.

Chloe

В своем инстаграме бренд опубликовал несколько художественных видеороликов, где показаны некоторые детали и аксессуары коллекции.

Дизайнер марки Наташа Рамсей-Леви была правой рукой Николя Жескьера в Louis Vuitton, но в прошлом году ей предложили пост креативного директора Chloe.

В видео сняли золотые цепочки в форме манекенов и ручки сумок. Можно только сказать, что бренд остался верен своей традиционной теплой палитре.