«Она навалилась на меня»: как женщины обижают мужчин

Борьба с сексуальными домогательствами не ослабевает: все больше женщин обвиняют в харрасменте деятелей искусства и видных политиков. Термин стал по умолчанию ассоциироваться с ущемлением прав представительниц женского пола, но неприятным приставаниям могут подвергнуться и мужчины. Они так же, как и женщины, не говорят об этом, потому что не хотят выглядеть слабыми и ущемленными в глазах общества. Однако не все скрывают такие инциденты, некоторые делятся ими в социальных сетях и дают интервью.

Кто-то хочет выговориться, чтобы защитить свои права, а кто-то таким образом выражает свое сочувствие пострадавшим девушкам.

Так или иначе, в частных беседах и при изучении историй, которые рассказывают молодые люди на интернет-форумах, выясняется, что мужчины оказываются беззащитны, когда женщины настроены решительно: нежелательные приставания неприятны всем, независимо от пола и сексуальной ориентации.

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Многим известен тот факт, что к домогательствам склонны девушки легкого поведения, поскольку так они вынуждены зарабатывать на жизнь. Мужчины многократно жаловались на агрессивный маркетинг в сфере интимных услуг. «Однажды ночью в одном из баров Барселоны мы вышли покурить, и к моему другу пристала длинноногая темнокожая девушка», — рассказывает один из собеседников «Газеты.Ru». Она предлагала «развлечься» и подходила к нему все ближе, пока не приперла его к стене. «Девушка начала лезть к моему другу в шорты и делать пошлые комплименты, после чего он прогнал ее с криками, а я очень долго смеялся». На некоторых курортах к мужчинам пристают даже активнее, чем к женщинам. Например, на Кипре местные подвыпившие девушки могут ухватить за зад любого прохожего, и это никак не контролируется и не пресекается.

«Одна малознакомая мне девушка позвала меня на свою вечеринку, — делится другой собеседник. — Мне не очень хотелось идти, потому что я мало кого знал из этой компании, но все же решил наведаться уже ближе к ночи. Когда я был уже на пороге, мне написали, что той девушке плохо, она лежит на кровати и плачет. Я почему-то все равно не вернулся домой, но позже об этом пожалел. Когда я пришел, меня попросили с ней поговорить и как-то успокоить, но делать этого я не хотел.

После моих сопротивлений меня просто затолкнули к ней в комнату и закрыли.

Девушка действительно лежала на кровати заплаканная. Я понял, что мне уже некуда отступать, и сел рядом, начал спрашивать ее, мол, что случилось. Мы разговорились, она предложила мне лечь на кровать. Разговор продолжался, но через несколько минут что-то пошло не так, когда она внезапно навалилась на меня и начала целовать. На мой вопрос «Что ты делаешь?» она ответила тем, что расстегнула ремень на моих джинсах. Я решил, что мне пора, и как можно деликатнее освободился из ее объятий».

«Не самая приятная ситуация произошла со мной в баре, где мы отмечали посвящение в студенты, — добавляет другой молодой человек, согласившийся рассказать свою историю. — Моя новоиспеченная однокурсница весь вечер активно мной интересовалась и строила глазки. Через некоторое время она начала все активнее предпринимать попытки привлечь мое внимание. Она предложила всем поиграть в «правду или действие» через специальное приложение на телефоне. Обычно такая игра превращается в сплошную «правду», но она ждала «действий». Девушка села слева от меня и крутила рулетку на смартфоне, объявляя всем задания. Она пощелкала что-то в своем телефоне, потом показала мне экран с надписью «уткнитесь лицом в грудь человеку слева». Делать я этого, естественно, не хотел и решил покинуть бар, но она не выпускала меня из-за стола. Хорошо, что ее получилось отвлеч, и я смог уйти, однако потом получил несколько десятков сообщений в соцсети с просьбой вернуться. Вообще я считаю, что каждый человек имеет право выражать свою симпатию в той форме, в какой он считает нужным, но это был немного перебор».

Много историй встречается и в социальных сетях. «Я уже год как работал в одной из лучших фирм своего города, когда нам представили новую сотрудницу, — делится один из пользователей. — С первого дня было понятно, что ей нравится флиртовать.

Поначалу я ей подыгрывал, а потом я понял, что она воспринимает все всерьез, и почувствовал себя ее мишенью.

Однажды я сидел в офисе и разговаривал со своей семьей: она это заметила, наклонилась ко мне и начала гладить мой затылок. Языком своего тела она прояснила все свои намерения. Я почувствовал себя очень неловко, потому что не мог отклонить звонок или оттолкнуть свою коллегу, поскольку уважение к женщинам — это один из моих главных жизненных принципов. Другие коллеги тоже это заметили. Но я был так потрясен и ошеломлен ее поведением, что никогда и ни с кем не обсуждал этот случай».

«В самом начале своей карьеры в СМИ я столкнулся с домогательствами со стороны своей начальницы, когда в одном небольшом издании мне поручили проект совместно с ней, — рассказывает другой пользователей соцсети. — Она сказала, что ей больше всего нравится работать ночью, поэтому мы остались в офисе за полночь, когда там уже никого не было. Внезапно она попросила меня нарисовать себя обнаженным, но я отказался. Тогда она сделала это сама и попросила рассказать, насколько точен ее рисунок. Я реагировал очень осторожно, потому что боялся за свое рабочее место. Мне пришлось поработать с ней так несколько ночей: она все время делала странные предложения, просила меня сидеть поближе к ней и подальше от двери. К счастью, проект мы доделали и мне больше не пришлось работать с ней наедине».