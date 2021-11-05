Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Посольство России в Германии отреагировало на гибель своего сотрудника 15:01
Плющев: Овечкин подготовился к этому сезону лучше, чем к предыдущему 14:59
Генпрокуратура России одобрила решение суда Нидерландов по отмене выплат по делу... 14:57
МИД Украины выразил протест после приезда Путина в Севастополь 14:57
Главный тренер сборной России отреагировал на возможную дисквалификацию Ничушкина 14:55
Алла Пугачева, Монеточка и другие звезды перепели хиты группы t.A.T.u 14:52
Стало известно, сколько зарабатывает тренер российских синхронисток 14:37
Бузова рассказала о страхе перед коррекцией зрения 14:29
Spiegel: в Германии нашли мертвым российского дипломата 14:27
В Минэнерго Украины заявили о контрактах на поставки угля из трех... 14:25
Фото

От «Блондинки в шоколаде» до «Кровавой барыни»: Ксении Собчак — 40

Ксении Собчак исполнилось 40 лет. По этому случаю журналистка, телеведущая, автор Telegram-канала «Кровавая барыня» и YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» опубликовала в соцсетях фотографию из Италии с мудрым, но нецензурным высказыванием, суть которого сводится к тому, что человеку не стоит обращать внимание на цифры.

Однако цифры делают Ксению Собчак одной из главных медиаперсон в России: у нее 8,6 млн подписчиков в Instagram, 2,43 млн подписчиков YouTube-канала, более 240 тыс. подписчиков в Telegram. Благодаря такой популярности все, что делает Ксения Собчак, становится громкой новостью. Как менялась именинница — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Где в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка
Голикова назвала десять регионов России, в которых ситуация с COVID-19 стала хуже
Драка в Новых Ватутинках спровоцировала полицейский рейд
Полиция и СК проверяют нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
«Из 88 энергоблоков 51 не функционирует»
На Украине из-за нехватки угля остановили большую часть энергоблоков ТЭС
Spiegel: в Германии нашли мертвым российского дипломата
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
В России выявили более 40 тыс. новых заболевших COVID-19 за сутки
Власти ЕАО отреагировали на увольнение медиков двух филиалов «скорой»
Новости и материалы
Посольство России в Германии отреагировало на гибель своего сотрудника
Плющев: Овечкин подготовился к этому сезону лучше, чем к предыдущему
Генпрокуратура России одобрила решение суда Нидерландов по отмене выплат по делу ЮКОСА
МИД Украины выразил протест после приезда Путина в Севастополь
Главный тренер сборной России отреагировал на возможную дисквалификацию Ничушкина
Алла Пугачева, Монеточка и другие звезды перепели хиты группы t.A.T.u
Стало известно, сколько зарабатывает тренер российских синхронисток
Бузова рассказала о страхе перед коррекцией зрения
В Минэнерго Украины заявили о контрактах на поставки угля из трех стран
Дочь актера Буркова припомнила Дорониной «бандитскую выходку» во время спектакля
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с дочерью во МХАТе
«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»
Возбуждено уголовное дело после нападения на отца с ребенком в Новой Москве
Гладилин: Селихов столько сидел под Максименко, ему терять нечего
Слуцкая сравнила Валиеву и Туктамышеву
На Украине люди ворвались в больницу с требованием дать им кислород
Фигуристка Щербакова рассказала, без чего не представляет свою жизнь
Гладилин: «Спартак» добился максимального результата против «Лестера»
Все новости
«У них достаточно взрывчатки». Дроны-камикадзе станут пограничниками
Что такое барражирующие боеприпасы и как они могут использоваться военным флотом
«Родитель скучает без внимания детей»: Светлана Немоляева — о новой роли, советском кино и семье
Светлана Немоляева объяснила, чем советское кино отличается от российского
Французский Дональд Трамп: сможет ли журналист занять место Макрона
Как ультраправый журналист изменил предвыборные расклады во Франции
«Коммунисты сожгли детей»: почему 30 лет молчали о пожаре в Эльбарусово
60 лет назад в чувашской деревне Эльбарусово сгорели 106 детей
«Проект на $500 млрд»: в России нашли способ сделать энергетику «зеленой»
Приливные электростанции в России могут вырабатывать водород, но пока есть проблемы
Ужасы в сети: чего раньше боялись в интернете
Четыре интернет-страшилки из 2000-х годов
«Чистые пруды, застенчивые ивы»: Игорю Талькову могло бы исполниться 65 лет
«При первых признаках болезни люди покупают себе антибиотики»
Врачи дали советы по лечению COVID-19 в домашних условиях
От отрицания до признания: как менялось отношение Лукашенко к Крыму
В Минске заявили, что Лукашенко признал Крым российским
Со двора на крышу и через забор. Из подмосковной психбольницы сбежал убийца
В Чехове разыскивают убийцу, сбежавшего из психбольницы
ОПЕК+ нарастит добычу нефти. Это поможет рублю укрепиться
Новак назвал объективной цену на нефть в размере $80
«Доктор Брейн»: сай-фай-триллер о синхронизации сознаний — от режиссера «Я видел дьявола»
Рецензия на корейский сериал «Доктор Брейн» Ким Чжи Уна
В США арестовали аналитика Игоря Данченко. Он «копал» под Трампа
В США предстанет перед судом российский аналитик, подготовивший «досье Трампа»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть