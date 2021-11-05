От «Блондинки в шоколаде» до «Кровавой барыни»: Ксении Собчак — 40

Ксении Собчак исполнилось 40 лет. По этому случаю журналистка, телеведущая, автор Telegram-канала «Кровавая барыня» и YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» опубликовала в соцсетях фотографию из Италии с мудрым, но нецензурным высказыванием, суть которого сводится к тому, что человеку не стоит обращать внимание на цифры.

Однако цифры делают Ксению Собчак одной из главных медиаперсон в России: у нее 8,6 млн подписчиков в Instagram, 2,43 млн подписчиков YouTube-канала, более 240 тыс. подписчиков в Telegram. Благодаря такой популярности все, что делает Ксения Собчак, становится громкой новостью. Как менялась именинница — в фотогалерее «Газеты.Ru».