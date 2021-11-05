05 ноября 2021, 12:35
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От «Блондинки в шоколаде» до «Кровавой барыни»: Ксении Собчак — 40
Ксении Собчак исполнилось 40 лет. По этому случаю журналистка, телеведущая, автор Telegram-канала «Кровавая барыня» и YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» опубликовала в соцсетях фотографию из Италии с мудрым, но нецензурным высказыванием, суть которого сводится к тому, что человеку не стоит обращать внимание на цифры.
Однако цифры делают Ксению Собчак одной из главных медиаперсон в России: у нее 8,6 млн подписчиков в Instagram, 2,43 млн подписчиков YouTube-канала, более 240 тыс. подписчиков в Telegram. Благодаря такой популярности все, что делает Ксения Собчак, становится громкой новостью. Как менялась именинница — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Ксения Собчак
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде — в семье будущего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (10 августа 1937 — 20 февраля 2000), который в то время был доцентом юрфака ЛГУ, и преподавателя истории Людмилы Нарусовой (ныне она член Совета Федерации). На фото: Ксения Собчак с родителями в Эрмитажном театре, 1993 год
Ксении Собчак было 10 лет, когда ее отец стал мэром Санкт-Петербурга. Дочь известного политика окружала охрана, а в школу с углубленным изучением английского языка ее привозили на автомобиле
Отец хотел, чтобы Ксения поступила на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, но она сделала свой выбор — в 1998 году она поступила на факультет международных отношений. После кончины отца в 2000-м она перевелась в Москву и степень бакалавра по международным отношениям получила уже в МГИМО
В столице Ксения Собчак начала строить карьеру на телевидении. В 2004 году она стала ведущей реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ. Это и принесло ей популярность, и нанесло удар по репутации: противники телеведущей до сих пор иронизируют над тем, что свою карьеру в журналистике она начала с передачи о запертых в одном пространстве людях, которые бесконечно выясняют личные отношения. На фото: кадр из шоу «Дом-2»
В 2000-е годы Ксения Собчак стала главной героиней светских вечеринок — ее не раз сравнивали с американкой Пэрис Хилтон. «Я была в ужасе от всего этого. Но жить и выживать в модной Москве как-то надо. Вскоре я уже пыталась примириться с действительностью с помощью силиконовых вкладышей в Wonderbra, розовых корсетов и «волос мертвой женщины» — так мы с Улей (Ульяна Цейтлина была лучшей подругой Ксении. — «Газета.Ru) в шутку называли накладные пряди, продававшиеся по диким ценам в Aldo Coppola. У меня получалось — образ блондинки шел на ура», — вспоминала Собчак о том времени в 2014 году на страницах журнала Glamour. На фото: Ксения Собчак и Ульяна Цейтлина
В 2006 году о светской жизни Ксении Собчак даже начали снимать отдельную передачу на Муз-Тв — она называлась «Блондинка в шоколаде». Собчак участвовала и во множестве других телепроектов: в 2005 году вела разговорную программу «Звёздный бульвар» (НТВ), в 2008 году — реалити-шоу «Кто не хочет стать миллионером?» (ТНТ), в 2008—2009 годах были «Последний герой — 6. Забытые в раю» и «Две звезды» (Первый канал). Кроме того, в 2007 году Собчак приняла участие в проекте «Цирк со звездами» (Первый канал), а в 2010 — «Танцы со звездами»(«Россия-1»)
В 2007 году Ксения Собчак стала радиоведущей — на канале «Серебряный дождь» начала выходить ее программа «Будни барабаки». Поначалу коллеги относились к ней скептически, но 2000-е подходили к концу — скоро «блондинка в шоколаде» сменит имидж
В 2010-е Ксения Собчак занялась медиабизнесом — в феврале 2012 года Собчак стала директором специальных проектов журнала «Сноб», в мае того же года она была приглашена на должность главного редактора женского журнала SNC. «Мы, сбившись в кружок юных техников и натуралистов, придумали и воплотили историю с этаким первым антиглянцем в стране — стиль, но не пошлый, мода, но не слащавая, ирония, но не ангажированная. То есть это было новаторство, бунтарство даже, если хотите (да даже если и не хотите), ноу-хау. Я придумала кучу форматов, изменила восприятие обложек в индустрии, горжусь до сих пор невероятно, что у нас была обложка с Ким Кардашьян раньше, чем у Vogue», — недавно рассказала об этом периоде Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Сейчас правда, лавры новаторов делят между собой многие члены команды SNC
В начале 2010-х Ксения Собчак — больше не «блондинка в шоколаде»: вместе с журналисткой Ксенией Соколовой она берет интервью у общественных деятелей для журнала GQ. В 2012 году она начнет сотрудничать с телеканалом «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов). На фото: Ксения Собчак и Ксения Соколова
2011 году Ксения Собчак стала активной участницей протестного движения — принимала участие в митингах «За честные выборы». В 2012-м она выдвинула свою кандидатуру на выборах в Координационный совет российской оппозиции
В 2013 году на одной из акция протеста Ксения Собчак познакомилась с актером Максимом Виторганом. Знакомство перешло в роман, и вскоре пара тайно сыграла свадьбу. В 2016 году у Собчак и Виторгана родился сын Платон. На фото: Ксения Собчак и Максим Виторган
В 2018 году Собчак приняла участие в президентский выборах в России в качестве одного из кандидатов. Она получила 1,6% голосов
В 2019 года Ксения Собчак и Максим Виторган официально подтвердили, что их брак распался. У журналистки завязались отношения с театральным режиссером Константином Богомоловым. На фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов
Свадьбу Собчак и Богомолова сыграли 13 сентября 2019 года. Это стало одним из самых ярких светских событий года — жених и невеста прибыли ко дворцу бракосочетания на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Экстравагантная машина колесила по Москве с открытой задней дверью, где на месте гроба лежали молодожены
Сейчас профессиональная деятельность Ксения Собчак заключается, в основном, в создании документальных фильмов и интервью с известными личностями для канала «Осторожно: Собчак». Ее гостями становятся Настя Ивлеева, Моргернштерн, Сергей Ястржембский и Дмитрий Муратов. Широко раскритиковано было ее интервью со «скопинским маньяком» Виктором Моховым (на фото)