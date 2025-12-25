На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП в центре Москвы

РЕН ТВ: Mercedes сбил в центре Москвы экс-помощника Горбачева Славина
true
true
true
close
Московский педагогический государственный университет

В центре Москвы Mercedes сбил 84-летнего Бориса Славина, политолога, экс-помощника и соавтора Михаила Горбачева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, ДТП произошло накануне вечером. Политолог получил тяжелую сочетанную травму (одновременное повреждение разных областей тела), закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Кроме того, у него пострадало лицо. Сейчас Славин находится в реанимации Боткинской больницы.

Утром 22 сентября в Подмосковье Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва столкнулся с несколькими автомобилями. ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка. У Mercedes была существенно повреждена передняя часть, отлетел бампер. За рулем иномарки в момент аварии находился водитель телеведущего. При аварии никто не пострадал.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, скрылась с места ДТП и устроила истерику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами