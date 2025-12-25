Экс-помощник Горбачева попал в реанимацию после ДТП в центре Москвы

В центре Москвы Mercedes сбил 84-летнего Бориса Славина, политолога, экс-помощника и соавтора Михаила Горбачева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, ДТП произошло накануне вечером. Политолог получил тяжелую сочетанную травму (одновременное повреждение разных областей тела), закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Кроме того, у него пострадало лицо. Сейчас Славин находится в реанимации Боткинской больницы.

Утром 22 сентября в Подмосковье Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва столкнулся с несколькими автомобилями. ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка. У Mercedes была существенно повреждена передняя часть, отлетел бампер. За рулем иномарки в момент аварии находился водитель телеведущего. При аварии никто не пострадал.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, скрылась с места ДТП и устроила истерику.