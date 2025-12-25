Треть россиян совершают на работе ошибки в информационной безопасности в декабре

Сервис Работа.ру и продуктовая группа Контур.Эгида (входит в СКБ Контур) провели совместное исследование и выяснили, как предновогодняя нагрузка влияет на внимательность сотрудников и риски информационной безопасности. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно результатам опроса, декабрь остается периодом повышенного рабочего напряжения. У 39% респондентов нагрузка в конце года значительно возрастает, еще у 23% — немного увеличивается. При этом почти треть опрошенных (31%) отметили, что объем работы не меняется.

На фоне высокой загрузки часть сотрудников признает снижение внимательности. 29% респондентов сказали, что в декабре часто или иногда становятся менее внимательными к письмам, ссылкам и документам, поступающим извне компании. Еще 36% считают, что уровень бдительности в этот период не отличается от других месяцев.

Эксперты отмечают, что рост нагрузки в декабре является типичной ситуацией для большинства отраслей, включая ИТ и сервисные компании, работающие с корпоративными клиентами. В таких условиях даже незначительное снижение концентрации повышает вероятность ошибок, связанных с обработкой данных и цифровыми коммуникациями.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт по ИБ продуктовой группы Контур.Эгида:

«Рост нагрузки в декабре — это норма для большинства компаний. Но именно сочетание усталости, спешки и дедлайнов делает сотрудников менее внимательными к цифровым рискам, и даже привычные действия — письма, ссылки, запросы — нужно дополнительно проверять».

Среди наиболее распространенных ошибок, с которыми респонденты сталкивались в декабре ранее, чаще всего называли отправку файлов или данных не тому адресату (21%), переход по подозрительным ссылкам в письмах (16%), а также использование личных устройств или мессенджеров для передачи рабочих файлов (16%).

Отдельное внимание в исследовании привлекли ситуации, связанные с мошенничеством: часть опрошенных сталкивалась с сообщениями от «коллег» с новых аккаунтов или запросами от неизвестных «сотрудников» с просьбами передать файл или выполнить действие на рабочем компьютере. Эксперты подчеркивают, что именно такие сценарии нередко лежат в основе мошеннических схем, особенно в периоды высокой загруженности.

Несмотря на это, большинство респондентов заявили, что стараются соблюдать правила информационной безопасности даже в режиме «успеть до Нового года»: 65% сообщили, что не нарушают требования. При этом совокупно около трети опрошенных признали, что допускают нарушения регулярно, иногда или крайне редко, что указывает на рост рисков под давлением сроков.

Отвечая на вопрос о мерах, которые могли бы сократить количество ошибок и инцидентов в декабре, респонденты чаще всего выбирали короткие памятки и напоминания (36%), понятные правила информационной безопасности (33%), автоматизацию рутинных задач (30%) и обучение по ИБ (20%). Эксперты отмечают, что такие меры позволяют снизить влияние человеческого фактора даже в условиях высокой нагрузки и могут служить ориентиром для компаний при подготовке к концу года.

