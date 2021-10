Продажи парфюма Бритни Спирс подскочили на 344%

Интерес к ароматам, выпускаемым певицей Бритни Спирс совместно с Elizabeth Arden таким как, Fantasy, Curious и Believe значительно возрос после того, как Netflix выпустил документальный фильм о жизни знаменитости «Britney vs Spears». Как сообщает издание The Telegraph, продажи некоторых линеек выросли более чем втрое.

«У нас определенно был всплеск интереса к ароматам Бритни Спирс, и продажи пяти из ее самых знаковых ароматов достигли пика. Ароматы из коллекции Fantasy были одними из наших бестселлеров, поднявшись на 335% по сравнению с февралем 2019 года. Мы также наблюдаем рост продаж аромата Believe на 48%. Это может быть признаком того, что фанаты демонстрируют свою поддержку Бритни после просмотра нового документального фильма», — сообщила Миа Гарднер из Fragrance Direct.

Ранее стало известно, что Спирс может покинуть сцену.

29 сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил продолжавшуюся 13 лет опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу. Сама Спирс на слушание не вызывалась. До конца года планируется провести еще один суд, который окончательно поставит точку в деле опекунства.

Певица попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.