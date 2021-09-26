Принца Гарри накормили жареной курицей в Гарлеме

Принц Гарри месте в супругой Меган Маркл впервые пообедали в знаменитой закусочной в Гарлеме — Melba's. Об этом говорится в аккаунте ресторана в Twitter.

Гарри и Меган остановились в Melba's, принадлежащем легенде Гарлема Мельбе Уилсон, посещения одной из начальных школ. Один из посетителей ресторана сказал, что герцогу и герцогине Сассекским подали жареного цыпленка «по-южному», вафли с гоголь-моголем, блинчики с начинкой, зеленую капусту и ямс.

Герцог и герцогиня также побеседовали с Мельбой о некоммерческом проекте City Harvest — крупнейшей в Нью-Йорке организации по «спасению еды». Она принимает продукты, которые готовы выбросить кафе и рестораны, и распределяет их по продовольственным программам в городе.

Позже стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл пообещали пожертвовать крупную сумму на поддержку ресторана на фоне трудностей, вызванных пандемией COVID-19.

«Было огромной честью официально принять принца Гарри и Меган, герцога и герцогиню Сассекских, в гостях у Мельбы! Благодарим за их готовность пожертвовать $25 тыс., надеемся увидеть их вновь. Спасибо, что пообедали с нами!», — говорится в посте.

Ранее стало известно, что любимая начинка для пиццы брата Гарри, принца Уильяма — индийское карри чикен тикка масала. Королевский шеф-повар долгое время готовил такую пиццу специально для принца. Герцогиня Кембриджская, в свою очередь, очень любит острую пищу, чего нельзя сказать о Уильяме.