Британский принц Гарри стал членом комиссии США по борьбе с дезинформацией в СМИ в Аспенском институте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В течение полугода комиссия будет изучать СМИ в США и сферы общественной жизни. После этого будут представлены рекомендации по борьбе с ложными сведениями, в том числе об американских выборах и вакцинах от коронавируса.

Как говорится в заявлении, принц Гарри «пытается привлечь внимание к причинам ряда наиболее серьезных вызовов, с которыми сталкивается мир».

В комиссии числится 15 человек, среди них шахматист Гарри Каспаров и Кэтрин Мердок, которая является супругой одного из сыновей медиамагната Руперта Мердока, а также бывшие чиновники, общественные деятели, правозащитники, журналисты, специалисты по кибербезопасности.

Ранее принц Гарри устроился на работу в американской компании BetterUp, которая занимается обучением навыкам карьерного роста и психологическим здоровьем. Герцог Сассекский получил в калифорнийском стартапе одну из руководящих должностей.