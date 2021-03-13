Захарова ответила на слова принца Гарри о «невидимом договоре» британских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление принца Гарри в интервью телеведущей Опре Уинфри о «невидимом договоре» британских СМИ с монархией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что такие слова носят сенсационный характер.

По ее словам, то, о чем говорит принц Гарри, является «сговором». Кроме того, представитель ведомства усомнилась в объективности СМИ, которые «распределяют роли» заранее.

«Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор», — подчеркнула Захарова.

Ранее в интервью принц Гарри уточнил, что «невидимый договор» подразумевает то, что «если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше». Также стало известно, что рейтинг принца Гарри и Меган Маркл упал до нового рекорда.