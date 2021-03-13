Захарова ответила на слова принца Гарри о «невидимом договоре» британских СМИ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление принца Гарри в интервью телеведущей Опре Уинфри о «невидимом договоре» британских СМИ с монархией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что такие слова носят сенсационный характер.

По ее словам, то, о чем говорит принц Гарри, является «сговором». Кроме того, представитель ведомства усомнилась в объективности СМИ, которые «распределяют роли» заранее.

«Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор», — подчеркнула Захарова.

Ранее в интервью принц Гарри уточнил, что «невидимый договор» подразумевает то, что «если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше». Также стало известно, что рейтинг принца Гарри и Меган Маркл упал до нового рекорда.