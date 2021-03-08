Меган Маркл сообщила о беспокойстве королевской семьи из-за цвета кожи ее сына

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что в королевской семье велись «обсуждения» относительно цвета кожи ее сына Арчи. Об этом она рассказала в интервью американской журналистке Опре Уинфри, сообщает CBS.

По словам Маркл, во время ее беременности в Букингемском дворце велись обсуждения о том, что ее ребенку не дадут титул и защиту, а также дискуссии о его цвете кожи и о том, как это будет выглядеть в глазах общественности.

При этом герцогиня Сассекская отказалась назвать имена тех, кто поднимал данный вопрос, так как это «нанесло бы им большой ущерб».

В ходе интервью Маркл также призналась, что во время выполнения королевских обязанностей ее посещали мысли о самоубийстве.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.