СМИ: отец Меган Маркл готов дать показания против дочери в суде

Томас Маркл, который приходится отцом супруге британского принца Гарри — Меган, заявил о готовности выступить в суде и дать показания против своей дочери. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Речь идет о рассмотрении дела о публикации письма Меган британским таблоидом The Mail on Sunday.

Основываясь на документах, в издании отмечают, что Томас своими показаниями поможет этому СМИ выстроить свою защиту.

Отмечается, что в документах, которые уже поданы в Высокий суд Лондона, обозначаются ухудшающиеся отношения отца и дочери в то время, когда произошла свадьба Маркл с принцем Гарри.

Ранее Меган Маркл подала иск против The Mail on Sunday из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе.

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