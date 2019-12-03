Трамп чуть не забыл про Меланью при посадке в самолет

Телеканал FOX 10 Phoenix опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп направляется к вертолету перед вылетом из Белого дома, но на полпути останавливается и ждет свою супругу Меланью.

Авторы посчитали, что американский лидер попросту забыл про свою жену.

Однако несколько пользователей сети раскритиковали ролик и заявили, что Меланья всего лишь опаздывала.

«Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10», — написал один из юзеров.

Президент США Дональд Трамп совместно со своей супругой Меланьей отправились в Лондон на саммит НАТО, который пройдет с 3 по 4 декабря.

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