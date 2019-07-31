Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.

Детали просьбы не раскрываются, однако известно, что речь идет о принуждении к браку одного из детей принцессы.

Жена шейха Мохаммеда аль-Мактума, недавно вместе с детьми сбежавшая от мужа, находится в Лондоне и готовится к разводу — слушания пройдут в суде Лондона 30 июля.

О том, что Хайя Бинт аль-Хусейн вместе с детьми покинула мужа, прихватив $39 млн, британские СМИ сообщили в начале июля.

Ранее стало известно, что принцессу Хайю подозревают в романе на стороне.