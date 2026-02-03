Военкор Коц рассказал об ударах по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 3 февраля. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, удары пришлись по тепловым электростанциям в Киеве и Киевской области. Журналист отметил, что серьезные повреждения получила энергоинфраструктура в Харькове.

В общей сложности энергообъекты подверглись массированной атаке в восьми областях Украины.

До этого SHOT сообщил, что по энергетическим и военным объектам Украины нанесен массированный удар ракетами и беспилотниками. По данным издания, над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары. В Харькове, в районе подстанции 330 кВ «Лосево», произошли взрывы и пожары.

Взрывы в Киеве и Харькове также подтвердил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

