Россия отказалась делать демарши США перед истечением срока ДСНВ

Рябков: Россия не будет устраивать США демаршей перед истечением срока ДСНВ

Россия не будет устраивать США никаких демаршей перед истечением срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с журналистами в российском посольстве в КНР, сообщает ТАСС.

По его словам, Москва также не будет направлять Вашингтону официальное обращение по поводу данного соглашения.

«Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них (американцев. — «Газета.Ru») было много времени, для того чтобы все это осмыслить. Отсутствие ответа — это тоже ответ», — сказал дипломат.

27 ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если США не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, то и не надо.

22 сентября того же года российский лидер сообщил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Он отметил, что в связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору.

ДСНВ, продленный в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с США по продлению ДСНВ.