Девятиклассник из Уфы выстрелил в глаз учителю истории, который часто делал ему замечания

Школьник из Уфы ранил учителя, который часто делал ему замечания. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В результате инцидента в уфимской гимназии пострадал учитель истории Тамерлан С. Девятиклассник Вадим ранил 56-летнего педагога в глаз, но сам пострадавший уверяет, что чувствует себя нормально. До этого глава Башкирии сообщил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщается, пострадавший учитель постоянно отчитывал школьника за поведение и оценки, хотя среди учеников авторитетом не пользовался. По данным источника, над ним открыто насмехались. Мишенью для издевательств стал и сам Вадим, который почти ни с кем не контактировал и не смог адаптироваться в новом коллективе после перехода из другой школы. Дома проблемного юношу ругали отец и мать. В своем Telegram-канале школьник фантазировал о расправе над людьми, признаваясь, что такие мысли его «возбуждают».

Инцидент произошел 3 февраля во время урока в гимназии №16 в Уфе. По данным источников, девятиклассник ворвался в школу с оружием — пневматической винтовкой Crosman AK1, из которой выстрелил в преподавателя и трех учеников, после чего взорвал петарду. СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.

