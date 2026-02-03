На Украине не увидели смысла «садиться за стол переговоров» с Россией

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что с Россией «нет смысла садиться за стол переговоров», необходимо общаться на языке ультиматумов. Его слова приводит «Укринформ».

По его словам, добиться режима прекращения огня можно и без переговоров, для этого нужно «давить» на президента России Владимира Путина.

«С россиянами вообще нет смысла садиться за стол переговоров, потому что они не будут выполнять договоренности. С ними нужно общаться с помощью ультиматумов. Если вы садитесь играть с шулерами, то не надейтесь на победу. Вас все равно обманут. Цели здесь можно достичь только на языке ультиматумов – вот наше требование, если вы не согласны, будут последствия», — заявил Мережко.

До этого Мережко призывал не соглашаться «на позорные компромиссы» и настраиваться на победу, однако возвращение территорий «может занять некоторое время». По его словам, для Украины главное – не слушать никого, кто хочет ее слома и соглашения «на какие-то позорные компромиссы». Нардеп предостерег от сценария, в котором Киев отказывается от борьбы.

Ранее на Украине назвали возврат всех территорий единственным путем к миру.