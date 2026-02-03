В Приморском крае десятки тысяч абонентов остались без света из-за аварии

Более 28 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии

Почти 30 тыс. жителей Владивостока временно остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что днем 3 февраля 2026 года на электросетях [компании] ДРСК произошла авария, из-за которой без электричества остались более 28 тыс. жителей Владивостока», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что отключение света затронуло свыше 150 частных и многоквартирных домов. Обесточенные здания расположены на улицах Алтайская, Амурская, 1-я Круговая, 2-я Круговая, Уборевича, Некрасовская, Уткинская и на Океанском проспекте. Кроме того, свет пропал в семи образовательных учреждениях.

«Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения коммунальных услуг во Владивостоке», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время сотрудники прокуратуры контролируют проведение аварийно-восстановительных работ. Кроме того, специалистам предстоит проверить соблюдение законодательства при обслуживании электросетей и сроки ликвидации последствий ЧП.

