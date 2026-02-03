Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Приморском крае десятки тысяч абонентов остались без света из-за аварии

Более 28 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии
Shutterstock

Почти 30 тыс. жителей Владивостока временно остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что днем 3 февраля 2026 года на электросетях [компании] ДРСК произошла авария, из-за которой без электричества остались более 28 тыс. жителей Владивостока», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что отключение света затронуло свыше 150 частных и многоквартирных домов. Обесточенные здания расположены на улицах Алтайская, Амурская, 1-я Круговая, 2-я Круговая, Уборевича, Некрасовская, Уткинская и на Океанском проспекте. Кроме того, свет пропал в семи образовательных учреждениях.

«Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения коммунальных услуг во Владивостоке», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время сотрудники прокуратуры контролируют проведение аварийно-восстановительных работ. Кроме того, специалистам предстоит проверить соблюдение законодательства при обслуживании электросетей и сроки ликвидации последствий ЧП.

Ранее авария оставила без электричества шесть сел в Запорожской области.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!