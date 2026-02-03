Застрявшая в Антарктике Барановская вернулась в Москву, преодолев 4 страны без остановки

Телеведущая Юлия Барановская вернулась в Москву после экстремального перелета. Об этом знаменитость сообщила в Telegram-канале.

Проблемы у Барановской начались еще 27 января: она не смогла вылететь из Антарктиды из-за неблагоприятных погодных условий. На протяжении нескольких дней ситуация оставалась неопределенной. Телеведущей удалось покинуть Антарктиду только 1 февраля, но и после трудности не закончились.

«Пожалуй, это будет мой рекорд по перелетам подряд и без остановки. Антарктика — Пунта-Аренас, дальше Пунта-Аренас — Буэнос-Айрес (вообще прямого перелета нет, но нас взяли в свой самолет наши новые знакомые), дальше из Буэнос-Айреса в Стамбул с остановкой в Сан-Паулу (мы из самолета не выходим), и потом Стамбул — Москва», — рассказала она.

В завершение Барановская отметила, что суммарно провела 24 часа в небе, но сам перелет до Москвы занял больше, поскольку включал в себя все стыковки и пересадки.

31 января Юлия Барановская рассказала «Газете.Ru», что застряла в Антарктике — ее самолет не прилетел. Телеведущая отмечала, что старается сохранять позитивный настрой и продолжает наслаждаться антарктическими пейзажами.

Ранее СМИ сообщили, что Татьяна Брухунова увезла Петросяна на Мальдивы из-за семейного кризиса.