В Китае мужчинам запретили ходить топлесс

В китайском городе Цзинань мужчинам запретили ходить с обнаженным торсом, сообщает Daily Mail.

Власти этого города искореняют привычку мужчин ходить полуголыми, так как, по их заявлению, «вредит имиджу города».

Китайцы прозвали это явление «пекинским бикини». В летние месяцы полуголых мужчин можно встретить повсеместно. Горожане снимают футболки и находятся в таком виде в общественных местах, ресторанах, пляжах, парках и автобусах.

2 июня власти города Цзинань, восточная провинция Шаньдун, выпустили уведомление, в котором горожан просят носить свою одежду в общественных местах и прекратить «нецивилизованное повдеение», которое включает выброс мусора в неположенном месте и мытье ног в реках и фонтанах.