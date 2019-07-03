Названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл
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В Букингемском дворце рассказали о крещении сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл — Арчи, сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, церемония запланирована на 6 июля. Она пройдет в часовне Виндзорского замка.
«Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор (полное имя ребенка) будет крещен во время немноголюдной частной церемонии в часовне», — добавили во дворце.
Обряд крещения проведет епископ Кентерберийский (Джастин Уэлби).
В дворце подчеркнули, что имена крестных не будут раскрыты.
Арчи — восьмой по счету правнук королевы Елизаветы II.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл ищет третью няню за 6 недель.