Названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл

В Букингемском дворце рассказали о крещении сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл — Арчи, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, церемония запланирована на 6 июля. Она пройдет в часовне Виндзорского замка.

«Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор (полное имя ребенка) будет крещен во время немноголюдной частной церемонии в часовне», — добавили во дворце.

Обряд крещения проведет епископ Кентерберийский (Джастин Уэлби).

В дворце подчеркнули, что имена крестных не будут раскрыты.

Арчи — восьмой по счету правнук королевы Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл ищет третью няню за 6 недель.