В Европе возмутились сексизмом Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский «сел в лужу» во время своего визита в Европу. Об этом пишет Die Tageszeitung.

Автор статьи иронично назвала политика «настоящим мужиком», когда он не заметил, что стоящий рядом с ним немецкий канцлер Ангела Меркель плохо себя почувствовала. Во Франции же Зеленский назвал украинок брендом своей страны.

«Приступы сексизма у Зеленского это одно, существенные проблемы в знании истории и страноведения — уже другое», — говорится в материале.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Марина Бардина прояснила, что имел ввиду украинский лидер, говоря о красивых девушках как части «бренда» Украины.