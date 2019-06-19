Зеленского пристыдили за унижение украинских женщин
Украинский президент Владимир Зеленский назвал красивых женщин частью «бренда» Украины. Об этом сообщает France24.
По его словам, Украина является очень красивой страной со вкусной едой и красивыми людьми, особенно женщинами.
«..это верно и остается нашим брендом», — заявил Зеленский.
Отмечается, что после этого лидера обвинили в сексизме. По словам глава правления «Центр информации по правам человека» Татьяны Печончик, «президенты меняются, сексизм остается».
Ранее Зеленского пристыдили за черствость на фоне припадка Меркель.