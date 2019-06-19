Зеленского пристыдили за унижение украинских женщин

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Украинский президент Владимир Зеленский назвал красивых женщин частью «бренда» Украины. Об этом сообщает France24.

По его словам, Украина является очень красивой страной со вкусной едой и красивыми людьми, особенно женщинами.

«..это верно и остается нашим брендом», — заявил Зеленский.

Отмечается, что после этого лидера обвинили в сексизме. По словам глава правления «Центр информации по правам человека» Татьяны Печончик, «президенты меняются, сексизм остается».

Ранее Зеленского пристыдили за черствость на фоне припадка Меркель.