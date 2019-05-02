Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

kensingtonroyal/instagram.com

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской.

2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Большинство пользователей Сети отметили удивительное сходство девочки с ее прабабушкой королевой Елизаветой II.

Шарлотта занимает четвертое место в линии наследования британского престола.

Ранее королевская семья опубликовала несколько снимков годовалого принца Луи.