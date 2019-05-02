Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской.
2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Большинство пользователей Сети отметили удивительное сходство девочки с ее прабабушкой королевой Елизаветой II.
Шарлотта занимает четвертое место в линии наследования британского престола.
Ранее королевская семья опубликовала несколько снимков годовалого принца Луи.