Священник променял церковь на модельный бизнес

Клинт Хэйслетт, который 20 лет проработал пастором в США, сменил профессию и стал моделью. Об этом сообщает Intelligencer.

По данным издания, сын Хэйслетта рассказал о новой профессии своего отца в твиттере, после чего экс-священник стал мемом.

Как отмечается, твит с фотографиями Хэйслетта собрал более 375 тысяч лайков за несколько дней.

При этом пользователи соцсетей начали выкладывать фото знаменитостей в стиле оригинального поста.

https://twitter.com/coolcat_collin/status/1111318763377438721