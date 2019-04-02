Священник променял церковь на модельный бизнес
Клинт Хэйслетт, который 20 лет проработал пастором в США, сменил профессию и стал моделью. Об этом сообщает Intelligencer.
По данным издания, сын Хэйслетта рассказал о новой профессии своего отца в твиттере, после чего экс-священник стал мемом.
Как отмечается, твит с фотографиями Хэйслетта собрал более 375 тысяч лайков за несколько дней.
При этом пользователи соцсетей начали выкладывать фото знаменитостей в стиле оригинального поста.https://twitter.com/coolcat_collin/status/1111318763377438721