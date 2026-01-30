Геймера, набравшего долгов из-за игры Genshin Impact, не выпускают из России

Молодой человек из Петербурга три года брал микрокредиты суммарно на 500 тысяч рублей ради игры Genshin Impact. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Юноша решил «прокачивать» свой аккаунт, для чего ему понадобились деньги. Сначала он оформил микрозайм на сумму 18 тысяч рублей, но вскоре стал брать деньги с кредитных карт.

«Самая большая разовая сумма, которую геймер потратил на донат в игрушку, составила 30 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Средства он тратил на рулетку, в которой игрок мог выиграть сильного персонажа. Несмотря на большие траты, героиня ему так и не попалась.

Тем временем количество долгов серьезно выросло, и, чтобы не платить деньги, молодой человек отправился в Белоруссию. Однако вскоре ему пришлось вернуться в Россию, так как из-за наступления 20-летия пришлось менять паспорт.

В РФ его счета арестовали, из страны юноша выехать не может. Он стал распродавать свою брендовую одежду и другие вещи, чтобы выплатить долги. Профиль, ради которого он потратил крупную сумму, молодой человек продал за десять тысяч рублей.

Ранее геймер подал в суд на создателей Fortnite и Minecraft из-за того, что стал игроманом.