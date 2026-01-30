Размер шрифта
Глава СКР рассказал о последствиях возможной реформы ISU

Глава СКР Гуляев заявил, что реформа ISU об объединении ЧМ пока является идеей
Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Газете.Ru» заявил, что идея Международного союза конькобежцев (ISU) об объединении в один турнир всех трех чемпионатов мира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту на данный момент еще не принята.

По его словам, ее необходимо дополнительно проработать.

«Какие-то мотивации или же основания наверняка есть, возможно, это перспективная идея, но сейчас об этом сложно говорить. Вообще не понимаю, как это будет происходить — для этого нужны разные площадки. Если шорт-трек можно уложить с фигурным катанием на один стадион, то с конькобежным спортом так не получится. Здесь должны быть определенные условия, однозначно необходим искусственный лед, никто не будет подвергать риску проведение соревнований, тем более международных. Плюс желательно иметь дорожки под крышей, потому что тогда у всех будут равные условия, ты как спортсмен не зависишь от силы ветра, высоты над уровнем моря и так далее», — заявил Гуляев.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее Александра Трусова показала на видео восстановленный четверной лутц.
 
