В Киеве назвали соглашение об энергетическом перемирии с РФ «джентльменским»

NYT: советник офиса Зеленского назвал энергетические перемирие джентльменским
Украина попросила Россию приостановить удары по энергетическим объектам на переговорах в Абу-Даби. Об этом анонимно заявил The New York Times (NYT) советник офиса украинского президента.

По его словам, энергетическое перемирие не было зафиксировано на бумаге, а стало «джентльменским соглашением» между переговорщиками.

30 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и Вооруженные силы Украины не станут «применять ответные шаги».

С просьбой временно прекратить удары к президенту РФ Владимиру Путину обратился американский коллега Дональд Трамп. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Украины, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в США оценили приостановку Россией ударов по энергообъектам Украины.
 
