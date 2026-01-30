Размер шрифта
Около 200 пассажиров заразились «загадочной болезнью» на борту круиза

The Sun: около 200 пассажиров пострадали от загадочной болезни во время круиза
На борту круизного лайнера Balmoral компании Fred Olsen Cruise Lines, совершавшего рейс по Великобритании и Норвегии, было зафиксировано массовое заболевание пассажиров, пишет The Sun.

Пассажиры утверждают, что у почти 200 заболевших наблюдались рвота и диарея — типичные признаки желудочно-кишечной инфекции. Предполагается, что заболевание начало распространяться во время десятидневного круиза. Некоторые гости были временно изолированы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции на судне, рассчитанном более чем на 1200 пассажиров.

В то же время часть пассажиров выразила мнение, что недомогание могло быть связано не с вирусом, а с сильной морской болезнью во время сложного перехода в Норвегию. Лайнер должен был зайти в порт Лервик на Шетландских островах 27 января, однако визит был отменен по соображениям безопасности из-за шторма «Ингрид». Впоследствии Balmoral вернулся в порт Саутгемптона (графство Гэмпшир), где все пассажиры уже сошли на берег.

Fred Olsen Cruise Lines сообщила, что судно и круизный терминал пройдут процедуру полной санитарной очистки перед следующим рейсом. Директор по вопросам здравоохранения компании Кейт Баньян заявила, что на борту были оперативно введены меры по снижению передачи инфекции.

«Ряд гостей на борту Balmoral сообщили о симптомах желудочно-кишечных заболеваний во время 10-дневного круиза. Мы немедленно внедрили меры по ограничению распространения инфекции, и наша медицинская команда была готова оказать помощь всем нуждающимся», — добавила женщина.

Ранее десятки пассажиров круиза остались плавать в Карибском море из-за затонувшего катамарана.
 
