Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Уфимский учитель, ударивший школьника ремнем, объяснил свой поступок

Ufa1: учитель из Уфы, выпоровший школьника, заявил, что это шутка

Учитель из Уфы, которого засняли в момент, когда он ударил школьника ремнем, рассказал о произошедшем. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на источник.

Педагог заявил, что реальных намерений причинить боль ребенку у него не было. Мальчика он ударил на уроке в шутку. Соответствующую информацию подтвердили и другие учащиеся.

«Учитель и его ученики объяснили, что эта «порка» была шуточной, и пнул он его легонько, не всерьез. Чем он только думал?», – рассказал источник.

Инцидент произошел во время урока и попал на камеру. На кадрах заметно, как педагог бьет мальчика ремнем, и, когда тот поворачивается спиной, легко пинает его.

Известно, что ребенок плохо себя вел. Сам учитель проработал в сфере образования почти 20 лет. Некоторые дети отмечают его вспыльчивость, другие отзываются положительно и говорят, что если его не провоцировать, «проблем не будет».

Ранее в Дагестане учитель привез мальчика к себе и избил ремнем за оскорбления за спиной.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!