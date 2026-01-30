Уфимский учитель, ударивший школьника ремнем, объяснил свой поступок

Учитель из Уфы, которого засняли в момент, когда он ударил школьника ремнем, рассказал о произошедшем. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на источник.

Педагог заявил, что реальных намерений причинить боль ребенку у него не было. Мальчика он ударил на уроке в шутку. Соответствующую информацию подтвердили и другие учащиеся.

«Учитель и его ученики объяснили, что эта «порка» была шуточной, и пнул он его легонько, не всерьез. Чем он только думал?», – рассказал источник.

Инцидент произошел во время урока и попал на камеру. На кадрах заметно, как педагог бьет мальчика ремнем, и, когда тот поворачивается спиной, легко пинает его.

Известно, что ребенок плохо себя вел. Сам учитель проработал в сфере образования почти 20 лет. Некоторые дети отмечают его вспыльчивость, другие отзываются положительно и говорят, что если его не провоцировать, «проблем не будет».

Ранее в Дагестане учитель привез мальчика к себе и избил ремнем за оскорбления за спиной.