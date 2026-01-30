Размер шрифта
На Украине владельцев магазинов призвали делать запасы на две недели

Власти Львова просят магазины и аптеки сделать запасы на две недели на случай ЧС
Efrem Lukatsky/AP

Во Львове супермаркетам и аптекам посоветовали обеспечить двухнедельный запас товаров первой необходимости и резервное питание на случай блэкаута. Об этом сообщили в мэрии города, пишет ТАСС.

«Вчера мы провели совещание с сетями супермаркетов и аптек. Договорились: при длительных отключениях электроэнергии они должны быть готовы работать без перебоев», — заявила на заседании директор департамента экономического развития горсовета Инна Свистун.

Она отметила, что магазины должны иметь товары первой необходимости на две недели — хлеб, воду, средства гигиены, детское питание.

До этого сообщалось, что из-за длительных аварийных отключений электричества и теплоснабжения температура в киевских квартирах не превышает +13°C.

26 января сообщалось, что в микрорайоне Троещина в Киеве на фоне энергетического кризиса были организованы два палаточных городка. В них установлено по шесть палаток с электрогенераторами, в каждой из которых могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.

Ранее в Киеве из-за блэкаута начали закрываться заведения общепита.
 
