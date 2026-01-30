В Госдуме заявили, что Минфин хочет сэкономить на поддержке семей

Ужесточения правил выдачи семейной ипотеки отражают стремление Минфина сэкономить на поддержке семей, которые ждут снижения как рыночных, так и льготных ставок кредитов. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, раскритиковав новое правило «одна семья — одна льготная ипотека».

«В последние годы Минфин «урезает» семейную ипотеку, очередное ужесточение по программе вводится 1 февраля. Это так называемое правило «одна семья — одна льготная ипотека», из-за которого часть семей не смогут взять льготный кредит повторно, их выталкивают в рынок. А там — бешеные ставки, в 18–20% и выше. Минфин тем самым хочет сэкономить на поддержке семей, которые уже ждут не дождутся, когда вместо бесконечных ужесточений им наши финансисты хоть что-то смягчат. Долги граждан по ипотеке уже и так превышают рекордные 23 трлн рублей. Главный запрос людей — когда наконец снизятся и заоблачная ставка ЦБ, и ставки по рыночной ипотеке. При этом и семейную программу надо делать доступнее», — сказал он.

Миронов призвал удешевить рыночную ипотеку, которая, по его словам, из-за политики Центробанка превратилась в инструмент «наживы» для банков.

«Тогда не только бизнес и граждане сэкономят на кредитах, государству не придется направлять миллиарды банкам для компенсаций по льготной ипотеке. Из-за политики Центробанка ипотека во всех видах превратилась в «аттракцион наживы» для банков. С этим пора заканчивать, надо удешевлять рыночную ипотеку. И по льготной снижать ставки: для семей с двумя детьми до 4%, с многодетных семей – до 2%. Такие предложения «Справедливая Россия» направляла в Минфин», — добавил он.

В России с 1 февраля ужесточаются условия выдачи семейной ипотеки: теперь льготный кредит будет оформляться на семью, а супруги будут обязаны выступать созаемщиками. Это создаст сложности и для обычных семей, и для так называемых «доноров», которые раньше могли оформить льготную ипотеку на родственников или друзей. Подробнее об изменениях — в материале «Газеты.Ru».

