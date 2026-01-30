Юрист Лукинова прокомментировала возможность изъятия питомцев за долги хозяев

В российском законодательстве сохраняется неопределенность правового статуса домашних животных, что затрудняет их использование в качестве актива при взыскании долгов. Об этом «Известиям» сообщила руководитель юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

По ее словам, Гражданский кодекс РФ классифицирует питомцев как объекты имущественных прав, но при этом накладывает запрет на жестокое обращение, нарушающее принципы гуманности.

Лукинова отмечает, что указанная норма дает судебным приставам формальное право вносить животных в опись имущества должника, однако на практике подобные меры применяются крайне редко.

«Живое существо, способное испытывать страдания, не может рассматриваться как обычный актив, сопоставимый с бытовой техникой или автомобилем, даже несмотря на обязательную регистрацию и чипирование», — объяснила юрист.

Кроме того, подчеркивает Лукинова, практическая реализация животных службой судебных приставов осложнена серьезными логистическими проблемами: необходимостью обеспечивать специализированный уход, ветеринарный контроль и поиск ответственных покупателей.

