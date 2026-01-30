Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Юрист Лукинова прокомментировала возможность изъятия питомцев за долги хозяев

Юрист Лукинова: изъятие домашних питомцев за долги остается исключительной мерой
Shutterstock/Khamidulin Sergey

В российском законодательстве сохраняется неопределенность правового статуса домашних животных, что затрудняет их использование в качестве актива при взыскании долгов. Об этом «Известиям» сообщила руководитель юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

По ее словам, Гражданский кодекс РФ классифицирует питомцев как объекты имущественных прав, но при этом накладывает запрет на жестокое обращение, нарушающее принципы гуманности.

Лукинова отмечает, что указанная норма дает судебным приставам формальное право вносить животных в опись имущества должника, однако на практике подобные меры применяются крайне редко.

«Живое существо, способное испытывать страдания, не может рассматриваться как обычный актив, сопоставимый с бытовой техникой или автомобилем, даже несмотря на обязательную регистрацию и чипирование», — объяснила юрист.

Кроме того, подчеркивает Лукинова, практическая реализация животных службой судебных приставов осложнена серьезными логистическими проблемами: необходимостью обеспечивать специализированный уход, ветеринарный контроль и поиск ответственных покупателей.

Ранее была раскрыта сумма долга, при которой приставы могут изъять имущество.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!