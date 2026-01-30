Экс-игрок сборной России рассказал, в каком случае Сафонову стоит покинуть «ПСЖ»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, стоит ли российскому голкиперу Матвею Сафонову уходить из французского «ПСЖ».

«Думаю, Сафонову надо все-таки еще побороться за место в составе «ПСЖ». А если придет действительно интересное предложение европейское, то тогда можно уже попробовать. Но только первым номером. Понятно, что никто не будет это гарантировать, но все равно есть обсуждения, когда идут переговоры, и игрок понимает, наверное, куда он идет», — подчеркнул Деменко.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь, и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. В итоге он пропустил полтора месяца из-за перелома руки, а восстановившись, вышел в стартовом составе в матче заключительного тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1).

Ранее стало известно о встрече «ПСЖ» Сафонова с «Монако» Головина в стыковом матче Лиги чемпионов.