Россияне оформили минимальное за семь лет число ипотечных кредитов в 2025 году

Банки РФ одобрили в 2025 году ипотечных кредитов на 4,45 трлн рублей
Алексей Никольский/РИА Новости

В 2025 году российские банки выдали самое минимальное число кредитов за семь лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

По данным ЦБ, в 2025 году было выдано 986,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,45 трлн рублей — это минимальное количество выдач с 2018 года. В том году ипотечных кредитов было оформлено на 2,9 трлн рублей.

В 2024 году ипотечных кредитов выдали 1,3 млн на сумму 4,9 трлн, в текущем же году выдачи сократились на четверть в количественном и на 9% в денежном выражении, следует из отчета ЦБ.

По итогам прошлого года просроченная задолженность по ипотечным кредитам достигла 205,3 млрд рублей против 94,9 млрд годом ранее, отметили в Банке России.

С 1 февраля в России изменятся условия выдачи семейной ипотеки, писала «Газета.Ru».

Адвокат объяснила «Известиям», кто может получить отказ в получении ипотечного кредита.

Ранее россиянам рассказали, нужно ли гасить ли ипотеку досрочно в 2026 году.
 
