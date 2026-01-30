Немецкий комик извинился за акцию с американским флагом в Гренландии

Немецкий комик Макси Шафрот принес извинения за установку американского флага в столице Гренландии Нууке, признав, что сатирический контекст акции оказался для некоторых неочевидным. Об этом он заявил агентству DPA.

«Это некоторых сбило с толку, я в связи с этим искренне сожалению», — сказал артист.

Шафрот принимал участие в съемках сатирической передачи Extra 3 от телеканала Norddeutsche Rundfunk. Комик представился сотрудником американской администрации и попытался установить флаг США на центральной площади Нууке. Местные полицейские оштрафовали его на одну тысячу датских крон (около 130 евро). Шафрот также сообщил, что провел некоторое время в полицейском участке, где по требованию правоохранителей продемонстрировал видеоматериалы, снятые для телепрограммы.

30 января мэр города Нуука Авараак Ольсен раскритиковал Шафрота за попытку поднять флаг США в столице Гренландии. По словам чиновника, демонстрация флага военной сверхдержавы, которая неделями допускала заявления о возможном применении силы в отношении Гренландии, не может рассматриваться как шутка.

Ольсен отметил, что подобное поведение нельзя оправдывать различиями в чувстве юмора. Мэр добавил, что такие поступки пугают жителей Гренландии и лишают их чувства безопасности, и призвал людей, посещающих остров, вести себя уважительно.

Ранее датский король собрался посетить Гренландию на фоне притязаний США на остров.