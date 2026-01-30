Ветеран «Спартака» предположил, что новичок клуба может стать лидером команды

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов предположил, что новичок красно-белых Владислав Саусь может стать лидером команды, передает «Чемпионат».

«В «Спартаке» совсем другое психологическое давление, когда твою игру рассматривают под микроскопом. Если Владислав с этим справится, станет одним из лидеров команды», — сказал Кечинов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Саусь провел 17 матчей, забив один мяч.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

