Алексей Чумаков ответил на вопросы о тяжелой болезни дочерей

Певец Чумаков пообещал показать дочерей от Ковальчук, когда они сами захотят

Певец Алексей Чумаков ответил на вопрос подписчиков о тяжелой болезни дочерей, которых они с телеведущей Юлией Ковальчук не показывают публике. О детях он поговорил в прямом эфире в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда дети сами захотят, тогда я их и покажу. Я считаю, что это правильно», — сказал он.

Чумаков опроверг слухи о том, что девочек якобы не показывают из-за тяжелой болезни, и назвал людей, распространяющих подобную информацию, «нелепышами».

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Недавно Чумаков признался, что не ставит себе главной целью большие заработки.

«Я, единственное, о чем прошу бога — о здоровье и о работе. Чтобы я был здоров, чтобы моя семья была здорова, чтобы я нужен был зрителям, и чтобы у меня была работа», — поделился артист.

