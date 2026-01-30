Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Средний срок ипотеки в России достиг исторческого максимума

РИА Новости: средний срок ипотеки в России впервые превысил 26 лет
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

К концу 2025 года средний срок ипотечного кредитования в России впервые в истории превысил отметку в 26 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Поданным агентства, в декабре средний срок ипотеки, оформленной российскими гражданами, составлял 26 лет и почти 2 месяца. Для сравнения, в ноябре этот показатель равнялся 25 годам и примерно 9 месяцам. Годом ранее, в декабре 2024 года, средний срок ипотеки составлял около 25 лет и 4 месяца.

При этом средняя ставка по ипотечным кредитам, рассчитанная с учетом льготных программ, в декабре опустилась до 7,59% с 7,93% в ноябре.

С 1 февраля в России вступают в силу более строгие требования к программе «Семейная ипотека». Теперь льготный кредит будет оформляться исключительно на семью, причем супруги обязаны выступать в качестве созаемщиков. Новые правила создают определенные трудности как для обычных семей, так и для тех, кто ранее использовал возможности программы для помощи родственникам или друзьям («доноры»). Кто может воспользоваться семейной ипотекой в 2026 году, какое жилье она позволяет приобрести и как новые правила отразятся на клиентах и банках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали возможность увеличения максимального срока ипотеки до 50 лет.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!