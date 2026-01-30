У МОК заметили снижение суверенитета

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) во времена СССР был более независим.

По его словам, Игры 1980 года в Москве организация смогла отстоять, несмотря на политическое давление со стороны США.

«Если грубо проводить параллели, то сейчас ситуация мало чем отличается от ситуации 1980 года. Но в то время руководство МОК имело свое мнение, независимое ни от кого, и на призыв американцев не просто бойкотировать Олимпийские игры, а перенести их из Москвы, они сказали: «Ребята, Олимпиада будет. Пожалуйста, хотите бойкотировать — бойкотируйте, но Олимпиада будет». Потому что Олимпийские игры не использовали в угоду каким-либо политическим нюансам», — заявил Гуляев.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее глава СКР рассказал о последствиях возможной реформы ISU.