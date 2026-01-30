Дмитриев: галлюциногенные грибы могут помочь Стармеру улучшить жизнь в Британии

Обед премьер-министра Великобритании Кира Стармера, состоящий из галлюциногенных грибов, поможет ему улучшить жизнь в своей стране. Об этом написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Возможно, грибы просветят их, помогут остановить неконтролируемую иммиграцию, бороться с бандами педофилов и прекратить разрушение западной цивилизации», — пошутил глава РФПИ.

30 января газета Telegraph писала, что британская делегация в Китае во главе со Стармером заказала галлюциногенные грибы во время обеда в пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang. 140 британцев забронировали все заведение, заказали самые известные блюда, в том числе грибы «Цзянь Шоу Цин». При неправильном приготовлении эти грибы могут вызывать галлюцинации.

15 января Дмитриев запустил в соцсети X голосование об отставке Стармера. На тот момент в опросе приняли участие 615 пользователей. Почти 97% из них считают, что Стармер должен покинуть свой пост. Противоположного мнения придерживаются менее 4% проголосовавших.

Ранее ученых заинтересовал китайский гриб, вызывающий одну и ту же галлюцинацию у людей.