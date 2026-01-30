Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Дмитриев оценил влияние галлюциногенных грибов на премьера Британии

Дмитриев: галлюциногенные грибы могут помочь Стармеру улучшить жизнь в Британии
Alastair Grant/Reuters

Обед премьер-министра Великобритании Кира Стармера, состоящий из галлюциногенных грибов, поможет ему улучшить жизнь в своей стране. Об этом написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Возможно, грибы просветят их, помогут остановить неконтролируемую иммиграцию, бороться с бандами педофилов и прекратить разрушение западной цивилизации», — пошутил глава РФПИ.

30 января газета Telegraph писала, что британская делегация в Китае во главе со Стармером заказала галлюциногенные грибы во время обеда в пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang. 140 британцев забронировали все заведение, заказали самые известные блюда, в том числе грибы «Цзянь Шоу Цин». При неправильном приготовлении эти грибы могут вызывать галлюцинации.

15 января Дмитриев запустил в соцсети X голосование об отставке Стармера. На тот момент в опросе приняли участие 615 пользователей. Почти 97% из них считают, что Стармер должен покинуть свой пост. Противоположного мнения придерживаются менее 4% проголосовавших.

Ранее ученых заинтересовал китайский гриб, вызывающий одну и ту же галлюцинацию у людей.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!