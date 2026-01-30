В МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ

Захарова: РФ в своей политике по Японии учтет ее курс на поддержку Украины

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма, назвавшая первоочередной задачей внешней политики администрации премьер-министра страны Санаэ Такаити «поддержку Украины и санкции против РФ», показала откровенно недружественную сущность нынешней линии Токио в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

«Эти высказывания лишний раз доказывают откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии в отношении нашего государства. Учитывая развитие внутриполитической ситуации в этой стране, где недавно стартовала парламентская предвыборная кампания, эксплуатация упомянутой темы, по всем признакам, носит популистский характер», — отметила дипломат.

Она обратила внимание, что в двусторонних связях Москвы и Токио наблюдается сложное положение дел. При этом заявление министра финансов Японии «не добавило конструктива», подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, РФ будет иметь произошедшее в виду при формировании политики в отношении азиатской страны.

19 января член японского парламента от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки рассказал, что министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги скучает по хорошим и доверительным отношениям с российским коллегой Сергеем Лавровым. Законодатель отметил, что передал эту информацию заместителю главы МИД РФ Андрею Руденко.

Ранее японский депутат передал Путину послание от Такаити.