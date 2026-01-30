Размер шрифта
В Госдуме отреагировали на угрозы мамы Костылевой увезти дочь в Европу

Роднина о маме фигуристки Костылевой: шантажом нельзя ничего добиться
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на слова матери фигуристки Елены Костылевой, которая была недовольна судейством м на российских турнирах, заявив, что может выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу, передает RT.

«Шантажом еще никогда никто не добивался хороших результатов. Если она видит свое счастье в том, чтобы использовать ребенка в своих интересах, бог ей судья. Это характеризует ее моральный облик», — сказала Роднина.

25 ноября тренер Евгений Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты. Однако после этого Костылева-младшая продолжила выступления в шоу.

Ранее Яна Рудковская ответила на угрозы//www.gazeta.ru/sport/news/2026/01/30/27745639.shtml мамы Костылевой выйти замуж за иностранца, чтобы увезти дочь в Европу.
 
