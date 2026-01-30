Размер шрифта
Полина Гагарина рассказала о мужчине мечты: «Если мне правильно заткнут рот»

Певица Гагарина заявила, что партнер должен быть интереснее нее
Певица Полина Гагарина в новом выпуске шоу «Что о тебе думают?» рассказала о мужчине мечты. Эпизод с Ксенией Собчак опубликован на платформе VK Видео.

Зрители поинтересовались, кто мог бы стать идеальным мужем для звезды. По словам Гагариной, избранник должен быть интереснее нее.

«Я готова быть гибкой и соглашаться, если мне правильно заткнут рот, я буду только рада. Если я пойму, что он на несколько голов выше меня по суждениям, эрудиции, насмотренности и жизненному опыту — этим меня можно просто сразить», — отметила она.

Гагарина впервые стала матерью в 20 лет, она родила сына Андрея от актера Петра Кислова. Супруги прожили в браке три года и развелись в 2010 году.

В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017-м у них родилась дочь Мия. В 2020-м фотограф и артистка расстались. Певица рассказывала, что не комментировала развод с Исхаковым из-за дочери. Она объясняла, что хотела оставаться для дочери хорошим примером.

Полина Гагарина — победительница телепроекта «Первого канала» «Фабрика звезд-2», призер конкурса «Новая волна». В конце 2025 года россияне назвали ее лидером российской эстрады среди женщин-исполнителей.

В 2024 году продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему Полина Гагарина стала певицей года. По его мнению, артистка проявила себя как трудолюбивая и целеустремленная исполнительница, чьи песни откликаются в сердцах россиян из-за народно-фольклорных и патриотических мотивов.

