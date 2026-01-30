Размер шрифта
В Петербурге школьники подожгли две служебные машины в один день

В Петербурге возбудили уголовные дела после поджогов служебных машин
В Петербурге подростки стали фигурантами уголовных дел после поджогов служебных автомобилей. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Одной из фигуранток стала 17-летняя девушка. По версии следствия, накануне она облила легковоспламеняющейся жидкостью машину и подожгла ее. Соответствующие действия она выполняла под управлением кураторов.

«Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения», – сообщается в публикации.

Еще один школьник совершил подобный поджег в тот же день. Неизвестные ввели его в заблуждение, представившись правоохранителями, затем убедили в необходимости устроить пожар.

Так как мальчику еще нет 16 лет, следователи допрашивали родителей. Информацию о произошедшем направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

В СК напомнили, что стоит быть осторожнее во время разговоров с неизвестными по телефонц.

Ранее девушка хотела поджечь ТЦ в Подмосковье, но ее задержали.
 
