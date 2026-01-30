«Небо в алмазах» увидят жители Московского региона из-за мороза

«Алмазную пыль» смогут увидеть жители Москвы и Подмосковья из-за предстоящих аномальных холодов. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

«Возникновение «алмазной пыли» над столичным регионом возможно. Иногда при ясном небе с него что-то сыплется», — сказала синоптик.

Редкое атмосферное явление возникает во время антициклона, в ясную погоду, когда мелкие кристаллы льда, как пыль, оседают в воздухе под действием силы тяжести, пояснила Позднякова. По словам специалиста, такое явление еще называют «осадками ясного неба».

Несколькими днями ранее в небе над Москвой заметили световые столбы. Чаще всего такое явление наблюдается в Антарктике и Арктике.

До этого жители столицы увидели солнечное гало, возникшее на фоне морозов.

Ранее синоптики предупредили, что в Центральной России ожидаются аномальные холода.