Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

РФ призвала суд оставить без рассмотрения иск о выплате имперского долга

Москва призвала не рассматривать иск американского фонда о долге Российской империи
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Москва призвала суд оставить без рассмотрения иск американского фонда Noble Capital по царским бондам. Об этом рассказали в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей интересы российской стороны, передает РИА Новости.

Юристы Marks & Sokolov сообщили, что истец отказался отзывать иск, поэтому она подала ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

Речь идет об иске Noble Capital, поданном в прошлом году в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия. В этом иске фонд требовал выплатить $225,8 млрд по имперским долгам. Фонд также добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты за счет замороженных активов. Ответчиками в иске значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и Банк России.

По информации истца, фонд владеет облигациями на $25 млн с купоном 5,5%, размещенными через Национальный банк Нью-Йорка. Он утверждает, что обязательства перед американскими инвесторами до сих пор не прекращены.

Между тем в Marks & Sokolov отмечали, что речь идет о старых облигациях 1916 года, долг по которым аннулирован еще в 1918 году. СССР и Российская Федерация не признавали ответственность за них.

Москва, в свою очередь, потребовала от истца отозвать иск до 30 января.

Ранее во Всемирном банке сообщили, что долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!