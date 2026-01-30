РФ призвала суд оставить без рассмотрения иск о выплате имперского долга

Москва призвала суд оставить без рассмотрения иск американского фонда Noble Capital по царским бондам. Об этом рассказали в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей интересы российской стороны, передает РИА Новости.

Юристы Marks & Sokolov сообщили, что истец отказался отзывать иск, поэтому она подала ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

Речь идет об иске Noble Capital, поданном в прошлом году в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия. В этом иске фонд требовал выплатить $225,8 млрд по имперским долгам. Фонд также добивается, чтобы суд разрешил проводить выплаты за счет замороженных активов. Ответчиками в иске значатся Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и Банк России.

По информации истца, фонд владеет облигациями на $25 млн с купоном 5,5%, размещенными через Национальный банк Нью-Йорка. Он утверждает, что обязательства перед американскими инвесторами до сих пор не прекращены.

Между тем в Marks & Sokolov отмечали, что речь идет о старых облигациях 1916 года, долг по которым аннулирован еще в 1918 году. СССР и Российская Федерация не признавали ответственность за них.

Москва, в свою очередь, потребовала от истца отозвать иск до 30 января.

Ранее во Всемирном банке сообщили, что долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года.