Топалов рассказал, как работа на ТВ изменила его отношения с Тодоренко

Певец Топалов стал трепетнее относиться к Тодоренко после совместной работы
Телеканал «Пятница!»

На Бали начались съемки второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь». Об этом «Газете.Ru» рассказал телеканал «Пятница!».

Ведущие проекта Регина Тодоренко и Влад Топалов накануне съемок рассказали, что первый сезон изменил их отношение друг к другу.

«Я стал трепетнее относиться к нашей семье. Наблюдая месяц за разными парами, я понял, что очень ценно то, что мне дает Регина и то, что дал нам Господь. И это надо беречь, за это надо быть благодарным, холить и лелеять», — сказал он.

По словам Топалова, на съемках первого сезона они с женой общались каждый день и радовались этому, потому что в Москве мало проводят времени вместе. Тодоренко добавила, что они с мужем проходят те же испытания, что участники романтического шоу.

«Не физические, а ментальные — на совпадение друг с другом, знание друг о друге, взаимопонимание. Мы, скажем так, делаем домашнюю работу, и она нас как пару очень укрепляет», — говорит ведущая.

Первый сезон «Ставки на любовь» стал для Топалова дебютом в роли телеведущего. На втором сезоне, уверена более опытная в работе на ТВ Тодоренко, артист стал увереннее и теперь работает на одном уровне с ней и даже лучше.

Ы 2025 году певица Рита Дакота опровергла слухи, что отказалась от участия в шоу «Ставка на любовь» из-за бывшего мужа Влада Соколовского.

Ранее Полина Гагарина рассказала о мужчине мечты.
 
