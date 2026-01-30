«Синнер проиграл сам»: чемпион Больших шлемов объяснил победу Джоковича в полуфинале Australian Open

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о полуфинальных матчах Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде, в которых сначала Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева, а затем Новак Джокович победил Янника Синнера.

«Первый матч очень интересный был. Второй немножко для меня непонятен. То есть непонятен в том плане, что я ожидал все-таки более острой и интересной игры от Синнера. Джокович, да, молодец, боролся, но он тоже местами то играет, то выключается. Такое впечатление у меня было. Ну, самое главное, что Джокович выдержал пять сетов, и на самом деле он очень неплохо отыграл решающие моменты, то есть он сам не проиграл ничего. Там Синнер сам «подвалил» реально», — считает Ольховский.

Джокович одолел Синнера в пяти сетах – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Перед этим Алькарас в пятичасовом поединке одолел Зверева – 6:4, 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:5. При этом в пятой партии испанец уступал со счетом 3-5, но смог выиграть четыре гейма подряд.

